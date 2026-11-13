Встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским прошла в Дублине

Уиткофф и Кушнер обсудили с Зеленским в Дублине итоги переговоров в Москве Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер встретились в Дублине с Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN.

По итогам встречи глава киевского режима позитивно оценил дипломатические контакты последних дней, подчеркнув, что согласованный между Москвой и Киевом обмен пленными станет самым масштабным с начала боевых действий.

В свою очередь Джаред Кушнер сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины на период после завершения конфликта, отметив, что полноценные договоренности невозможны без привлечения стран Европы. В социальной сети X он уточнил, что участники встречи согласовали расширение следующего раунда переговоров за счет включения в него европейских партнеров.

Уиткофф подтвердил решимость президента США Дональда Трампа возглавить процесс урегулирования конфликта и заявил, что новые встречи уже запланированы.

Накануне, утром 12 ноября, Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где их принимал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Они провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.