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НовостиОбщество13 ноября 2026 5:45

Атлантический циклон пересек границу России: синоптики рассказали, когда и где ждать дождей

Атлантический циклон принесет дожди в Петербург, Москву, Поволжье и на Урал
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Атлантический циклон принесет дожди в Петербург, Москву, Поволжье и на Урал

Атлантический циклон принесет дожди в Петербург, Москву, Поволжье и на Урал

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Атлантический циклон, смещающийся со стороны Норвежского моря через страны Балтии, пересек северо-западную границу России и сформировал широкий фронт осадков, движущийся с запада на восток. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Первым из мегаполисов под удар стихии попал Санкт-Петербург, где осадки начались утром в пятницу, 13 ноября. Дождь с мокрым снегом при температуре около плюс одного градуса продлится в городе до 18–19 часов, принеся около 8 мм влаги с пиком интенсивности в середине дня.

До Москвы атмосферный фронт доберется к 21 часу пятницы. Ночной дождь усилится к полуночи и завершится к 7 утра субботы, 14 ноября. Ожидается, что в столице при температуре плюс 4–6 градусов выпадет до 14 мм осадков.

В субботу, 14 ноября, полоса дождей накроет крупнейшие города Поволжья, где температура воздуха составит плюс 5–10 градусов, что исключает вероятность снегопада. В Нижнем Новгороде осадки пройдут с раннего утра до середины дня, в Казани — с 11 часов до вечера, а в Самаре задержатся с полудня субботы до утра воскресенья. В каждом из этих городов прогнозируется около 12 мм осадков.

Заключительной точкой маршрута циклона станет Урал, куда фронт придет в воскресенье, 15 ноября, уже заметно ослабевшим. В Уфе с ночи до второй половины дня выпадет около 13 мм дождя, в Перми и Екатеринбурге — до 3–4 мм. К понедельнику единый фронт распадется над Южным Уралом: локальные дожди еще вероятны в Челябинске и Магнитогорске, однако дальше на восток непогода не продвинется.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве ляжет снег.