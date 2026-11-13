Обвал на триллионы: акции Nvidia рухнули после отставки Дженсена Хуанга

CNN: рыночная капитализация Nvidia упала на 1,76 трлн долларов Фото: REUTERS.

Рыночная капитализация американской технологической корпорации Nvidia сократилась примерно на 1,76 трлн долларов по сравнению с рекордными показателями начала октября на фоне новостей об уходе генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщает телеканал CNN.

Совет директоров Nvidia объявил об отставке Хуанга с поста главы компании в четверг, 12 ноября, назначив временно исполняющей обязанности руководителя финансового директора Колетт Кресс. В настоящий момент правление приступило к поиску постоянного преемника, рассматривая как внутренних кандидатов, так и внешних специалистов.

Новость о кадровых перестановках спровоцировала очередную волну распродаж. Акции Nvidia снизились на 4,34%, что обернулось для компании единовременной потерей около 182 млрд долларов стоимости. В общей сложности с момента достижения исторического максимума 6 октября котировки чипмейкера рухнули на 30,5%, а совокупное сокращение рыночной капитализации достигло отметки в 1,76 трлн долларов.

Напомним, проблемы Nvidia начались с раскрытия секс-скандала внутри компании. Американские спецслужбы подозревают Элис Хуанг, любовницу Дженсена Хуанга, в работе на Министерство государственной безопасности КНР с целью получения доступа к передовым полупроводникам. Пекин отвергает такие обвинения. Руководство Nvidia заявило о начале внутреннего расследования, подчеркнув отсутствие данных об утечках данных национальной безопасности.