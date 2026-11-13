Любинский: Россия будет добиваться истины по теракту на «Северных потоках» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Москва рассчитывает, что судебное разбирательство в Гамбурге по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не превратится в очередной фарс, и намерена добиваться установления всех причастных к инциденту лиц. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, российская сторона продолжит настаивать на объективном расследовании произошедшего, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности.

Вместе с тем в МИД России обратили внимание на информационную кампанию в западной прессе вокруг расследования диверсии. Любинский заявил, что через СМИ Запада делают вбросы, чтобы все виновные в подрыве не были названы и наказаны. Он подчеркнул, что Москва будет добиваться истины, чтобы причастные к теракту не «соскочили с крючка».

«Хотелось бы верить, что этот процесс не превратится в очередной фарс, как это было с национальными следственными действиями той же Германии, а также Дании и Швеции», — добавил замминистра.

Ранее руководитель департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что ФРГ не хочет устанавливать настоящих организаторов и заказчиков подрыва «Северного потока».