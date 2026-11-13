Назвал себя «куском дерьма»: скандал сломил основателя Nvidia Дженсена Хуанга

Bloomberg: основатель Nvidia Хуанг назвал себя куском дерьма на фоне скандала Фото: REUTERS.

Основатель и генеральный директор американской технологической корпорации Nvidia Дженсен Хуанг переживает глубокий эмоциональный упадок на фоне скандала вокруг обвинений в неверности, приведшего к его отставке. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в разговорах со своим окружением миллиардер раскаялся в произошедшем, назвав себя «куском дерьма».

По данным издания, на протяжении нескольких недель Хуанг категорически отвергал выдвинутые против него обвинения и пытался удержаться на посту главы компании, однако поздно вечером в среду, 11 ноября, его позиция сменилась безоговорочной капитуляцией.

Собеседники агентства отмечают, что технологический магнат, десятилетиями славившийся своей неиссякаемой энергией и вниманием к мельчайшим деталям бизнеса, выглядел полностью сломленным, а в его речи появились фразы вроде «да ладно» и «мне все равно».

Отмечается, что падение Хуанга стало стремительным. Еще две недели назад он оставался главным мировым символом индустрии искусственного интеллекта, формировал глобальную технологическую повестку и пользовался поддержкой президента США Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что рыночная капитализация Nvidia упала на 1,76 трлн долларов с рекордных показателей октября после новости об уходе Дженсена Хуанга.