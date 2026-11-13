Уиткоффа шокировало поведение Зеленского на встрече в Дублине: чем занимался на переговорах главарь киевского режима

Зеленский оконфузился на встрече с Уиткоффом и Кушнером в Дублине Фото: REUTERS.

На встрече спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Дублине произошел конфуз. Главарь киевского режима ни с того, ни с сего начал переставлять бутылки с водой. Кадры неловкого момента в соцсети Х распространил канал Clash Report.

Отмечается, что небольшом помещении стояли 16 бутылок с водой. Зеленский заметно нервничал и начал переносить емкости в другое место. Это вызвало, мягко сказать, недоумение у присутствующих.

«Это что такое», — интересуется мужчина на записи. «Да я сам в шоке», — ответил ему Уиткофф. Он выглядел удивленным и поглядывал по сторонам, а Зеленский продолжал переставлять бутылки с переговорного стола.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер встретились в Дублине с Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи глава киевского режима позитивно оценил дипломатические контакты последних дней.

Накануне, утром 12 ноября, Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где их принимал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Они провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.