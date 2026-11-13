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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 6:32

ВСУ атаковали Волгоград: есть погибшие и пострадавшие

Четыре сотрудника промзоны погибли при атаке БПЛА на Волгоград
Мария СПИРИДОНОВА
Четыре сотрудника промзоны погибли при атаке БПЛА на Волгоград

Четыре сотрудника промзоны погибли при атаке БПЛА на Волгоград

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В результате ночной атаки вражеских беспилотников на Волгоград погибли четверо работников южной промзоны. Об этом в пятницу сообщил канал администрации Волгоградской области в «Максе».

В сообщении власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также сообщается, что ещё двое человек получили ранения. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне вражеские беспилотники также атаковали Брянскую область. При атаке ВСУ погиб 52-летний мирный житель. Также 74-летний мужчина получил ранения. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, возле деревни Романовка произошёл разрыв взрывного устройства, повреждения получили легковой автомобиль и прицеп.