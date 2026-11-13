ВСУ атаковали Волгоград: есть погибшие и пострадавшие

Четыре сотрудника промзоны погибли при атаке БПЛА на Волгоград Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В результате ночной атаки вражеских беспилотников на Волгоград погибли четверо работников южной промзоны. Об этом в пятницу сообщил канал администрации Волгоградской области в «Максе».

В сообщении власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также сообщается, что ещё двое человек получили ранения. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне вражеские беспилотники также атаковали Брянскую область. При атаке ВСУ погиб 52-летний мирный житель. Также 74-летний мужчина получил ранения. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, возле деревни Романовка произошёл разрыв взрывного устройства, повреждения получили легковой автомобиль и прицеп.