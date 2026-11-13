Украинские дроны ударили по Брянской области: один человек погиб

Житель Брянской области погиб, еще один человек пострадал при атаке дронов ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Брянскую область. Вечером 12 ноября регион отразил налет дронов. При атаке ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом известил губернатор Брянской области Егор Ковальчук на канале в "Макс".

Он сообщил, что жертвой удара стал 52-летний мужчина. Он погиб во время движения на мопеде. Мужчина ехал по дороге между населенным пунктом Брахлов и поселком Октябрь. Он скончался от попадания дрона-камикадзе.

"74-летний мужчина получил ранения в селе Лобановка после удара дрона по легковому автомобилю. Пострадавшему оказана медицинская помощь", - написал Егор Ковальчук.

Кроме того, в Брянской области зафиксированы повреждения на земле после атаки дронов. У деревни Романовка произошел разрыв взрывного устройства. Повреждения получили легковой автомобиль и прицеп.

Помимо прочего, специалисты продолжают находить и блокировать мины вблизи населенных пунктов. В районе деревни Романовка ликвидировали 42 таких боеприпаса, уведомил губернатор. Еще 24 противопехотные мины обнаружили вблизи деревни Синицкое.

Ночью 11 ноября Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА. Губернатор региона Василий Анохин сообщил трагичные последствия ударов. По его данным, жертвами массированной атаки стали двое жителей Смоленской области. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Люди находились в своих квартирах, когда БПЛА атаковали многоквартирный дом. В результате в здании возник пожар.

В ночь на 13 ноября налету беспилотников ВСУ подвергся Ростов-на-Дону. В городе вспыхнуло несколько пожаров. Повреждения зафиксировали в жилых домах и на складах. Так, в Октябрьском районе выбиты окна в 5-этажном доме. Жильцы были эвакуированы. В Советском районе города повреждено производственное помещение. В результате возникло возгорание.

Кроме того, несколько десятков дронов ликвидировали над Московским регионом. Атака на регион длилась порядка четырех часов. В этот период все аэропорты столицы работали в ограниченном режиме. За время атаки перехвачено 72 БПЛА на подлете к Москве. Пострадавших и последствий на земле нет.