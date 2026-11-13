Робособак с автоматами сняли на видео во время операции против банд в Гаити. Фото: Bi Shanghong/XinHua/Global Look Press

Видеозапись с вооруженными роботами-собаками появилась в публикации президента Сальвадора Найиба Букеле в соцсети X. Четвероногие устройства с установленным стрелковым оружием попали в кадр во время совместной операции сил Сальвадора и Гаити против бандформирований в Порт-о-Пренсе.

Операция прошла на территории стадиона имени Сильвио Каторая, который Национальная полиция, Вооруженные силы Гаити, оперативная группа, а также спецназ Сальвадора взяли под контроль.

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По словам президента, во время операции на стадионе обнаружили несколько человеческих черепов. Он заявил, что на территории спортивного объекта создадут оперативную базу, которая позволит силам безопасности продвигаться дальше в районы, контролируемые бандами.

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