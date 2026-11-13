Видеозапись с вооруженными роботами-собаками появилась в публикации президента Сальвадора Найиба Букеле в соцсети X. Четвероногие устройства с установленным стрелковым оружием попали в кадр во время совместной операции сил Сальвадора и Гаити против бандформирований в Порт-о-Пренсе.
Операция прошла на территории стадиона имени Сильвио Каторая, который Национальная полиция, Вооруженные силы Гаити, оперативная группа, а также спецназ Сальвадора взяли под контроль.
По словам президента, во время операции на стадионе обнаружили несколько человеческих черепов. Он заявил, что на территории спортивного объекта создадут оперативную базу, которая позволит силам безопасности продвигаться дальше в районы, контролируемые бандами.
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