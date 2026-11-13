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НовостиНаука13 ноября 2026 6:55

Спокойствие на Солнце скоро прервется: ученые назвали дату новой магнитной атаки на Землю

ИКИ РАН: геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 17 ноября
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ИКИ РАН: геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 17 ноября. Фото: NASAZUMAPRESS.com/Global Look Press

ИКИ РАН: геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 17 ноября. Фото: NASAZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геомагнитные возмущения слабого уровня прогнозируются на Земле во вторник, 17 ноября, из-за воздействия небольшой корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, в настоящее время геомагнитная обстановка на планете остается полностью спокойной уже пятый день подряд: индексы снизились до нулевых значений после завершения воздействия предыдущей корональной дыры. Одновременно на Солнце наблюдается резкий спад вспышечной активности — если менее недели назад фиксировалось по 20–30 вспышек в сутки, то сейчас произошло лишь одно слабое событие за первую треть дня.

«На Солнце при некоторой фантазии можно разглядеть новую корональную дыру (ну хорошо, в целом видна без напряжения), но при такой геометрии (очень узкая и смещённая вниз) что-то серьёзное она создать не способна. Модели показывают слабые возмущения на 17 ноября (вторник)», — отметили в лаборатории.

Специалисты уточнили, что грядущее событие будет кратковременным и соответствует «желтому» уровню активности, после чего стабильная геомагнитная серия продолжится.

Напомним, в минувший четверг, 12 ноября, на Солнце около полуночи произошла вспышка класса М мощностью 1,7 балла. За ней последовали менее сильные вспышки категории С. По данным ИКИ РАН, это было кратковременное явление на фоне общего спада солнечной активности. Отмечалось, что группа пятен постепенно распадается и исчезнет с видимой стороны Солнца к концу недели.