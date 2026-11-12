Сильная вспышка уровня М1.7 произошла ночью на Солнце. Фото: NASAZUMAPRESS.com/Global Look Press.

На Солнце около полуночи произошла вспышка класса М мощностью 1,7 балла. После нее звезда выдала несколько менее сильных всплесков категории С, однако специалисты считают это кратковременным эпизодом на фоне общего спада активности. Об этом 12 ноября сообщает Telegram-канал ИКИ РАН «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Вспышка произошла в активной области № 4566. Сейчас эта группа пятен постепенно распадается и уходит за западный край солнечного диска. К концу недели она полностью скроется с видимой стороны звезды.

По оценке ученых, геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной и такой сохранится как минимум ближайшие 7–10 дней. Реальных факторов для возникновения магнитных бурь сейчас нет.

Ранее KP.RU сообщал, что 9 ноября на Солнце зарегистрировали сразу три вспышки класса М. Их мощность составила М1.7, М1.2 и М1.1.

10 ноября ученые сообщили о снижении темпа и мощности солнечных вспышек. При этом специалисты предупреждали, что риск событий высшего класса X пока сохраняется.