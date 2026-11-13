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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 7:01

Выбрал время скопления посетителей и приготовил взрывчатку: ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торговом центре Ставрополя
Анна АДАМАЙТЕС
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торговом центре Ставрополя

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торговом центре Ставрополя

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, подозреваемого в подготовке теракта в торговом центре. Об этом 13 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный являлся членом запрещенной в России международной террористической организации и присягнул ее главарю. В подтверждение верности он намеревался взорвать самодельное взрывное устройство в одном из торговых центров города.

Как сообщили в ФСБ, мужчина заранее изучил территорию торгового центра, выяснил, когда там бывает больше всего посетителей, и выбрал место для закладки взрывного устройства. Он также приобрел необходимые компоненты, химические вещества и поражающие элементы для его изготовления.

После совершения теракта задержанный, по данным спецслужбы, планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ставрополе суд приговорил иностранца к 23 годам колонии за подготовку теракта в здании городской администрации. Мужчина собирал сведения о государственных объектах и приобретал компоненты для изготовления зажигательных устройств.