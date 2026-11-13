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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 7:05

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека, включая ребенка

ВСУ за прошедшие сутки нанесли 152 удара по территории Белгородской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека, включая ребенка

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека, включая ребенка

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли 152 удара по территории Белгородской области, в результате чего погибли три мирных жителя, включая 12-летнюю девочку, а еще 14 человек получили ранения. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

По его словам, за сутки украинские военные трижды обстреляли регион из артиллерии и девять раз сбросили взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. Жертвы зафиксированы в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. Пострадавшие выявлены в Белгородском, Прохоровском и Шебекинском округах, пятеро из них госпитализированы, остальные получают необходимую помощь.

«Среди погибших — ребенок, 12-летняя девочка, которая скончалась от полученных травм из-за удара беспилотника по автомобилю», — уточнил губернатор.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 13 ноября, перехватили и уничтожили 1 198 украинских беспилотников над регионами страны.