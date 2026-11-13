Северная Корея внезапно сменила государственный флаг: это случилось впервые с 1948 года Фото: REUTERS.

В Северной Корее впервые с момента основания государства в 1948 году изменили пропорции национального флага. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на обновленную Конституцию КНДР.

Согласно статье 166 основного закона, соотношение высоты и ширины государственного флага теперь составляет 1:1,65 вместо прежних 1:2. Таким образом, полотнище стало короче, хотя его оформление осталось прежним.

На флаге по-прежнему изображены широкая красная полоса посередине, узкие белые полосы над ней и под ней, а также синие полосы по краям. У древка находится белый круг с красной пятиконечной звездой.

Как отмечает агентство, прежние пропорции сохранялись на протяжении десятилетий, в том числе после конституционных поправок 2023 года. Изменения связывают со стремлением лидера КНДР Ким Чен Ына сформировать собственный стиль правления и укрепить национальную идентичность страны.

Ранее KP.RU сообщил, что Северная Корея опубликовала обновленную Конституцию, в которой впервые признала Южную Корею отдельным государством. Кроме того, документ закрепил за КНДР статус ядерной державы и определил полномочия Ким Чен Ына по руководству ядерными силами страны.