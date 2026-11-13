Европа хочет отправить скандалиста и русофоба на диалог с Россией: назван главный кандидат на переговоры Фото: REUTERS.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта стал одним из главных кандидатов на роль переговорщика Евросоюза с Россией. Его кандидатуру планируют обсудить на саммите ЕС в Дублине 13 ноября, сообщает Politico.

По данным издания, португальский политик пользуется поддержкой нескольких европейских лидеров. Его нынешняя должность предполагает представление интересов стран Евросоюза на международной арене, а опыт работы премьер-министром Португалии позволяет сохранять определенный нейтралитет.

При этом единства по вопросу назначения переговорщика в ЕС пока нет. Германия и Франция не готовы полностью передавать Брюсселю полномочия по представлению Европы на переговорах. Кроме того, часть европейских политиков выступает за кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас.

Ожидается, что на встрече в Дублине лидеры ЕС обсудят возможный формат участия объединения в урегулировании украинского конфликта. Однако окончательное решение о назначении представителя может быть принято позднее.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил назначить переговорщиками от Евросоюза одновременно Кошту и Каллас. По его мнению, оба политика уже обладают необходимыми полномочиями и подотчетны странам объединения. При этом премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала непоследовательный подход ЕС к украинскому урегулированию, предупредив, что он может затянуть конфликт.

При этом сам Кошта неоднократно выступал с жесткими антироссийскими заявлениями. Ранее глава Евросовета призвал усилить давление на Москву и продолжить поддержку Украины. По его словам, сейчас не время ослаблять санкции против России. Кроме того, 12 ноября политик обвинил Москву в разрушении европейской архитектуры безопасности, заявив, что Россия якобы подорвала ее силой.