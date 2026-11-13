Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 71,4% россиян.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 75,1% респондентов.

Опрос проводился среди совершеннолетних россиян с 2 по 8 ноября. Участие в опросе приняли 1600 респондентов. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума назвал Владимира Путина мастером. Он отметил, что российский президент выделяется на фоне европейской политики не только мудростью своей речи, но и качеством и продолжительностью сессии вопросов и ответов.