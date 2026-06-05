В Британии восхитились Путиным на ПМЭФ: там отметили его преимущество над европейскими политиками

Гэллоуэй назвал Путина мастером после пленарной сессии ПМЭФ-2026 Фото: REUTERS.

После пленарного заседания ПМЭФ глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Владимир Путин — настоящий мастер.

«Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше. Не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов», — сказал он для РИА Новости.

По его утверждению, с подобной сессией не справился бы ни один другой лидер в Европе.

В этом году Петербургский международный экономический форум проводится в период с 3 по 6 июня.

В кулуарах ПМЭФ-2026 Путин также отметил, что санкционное давление со стороны Запада, наряду с трудностями для бизнеса, дало положительный эффект. Так, оно ускорило развитие отечественных технологий и создание в России собственных производственных и проектных центров. Также российский глава рассказал о действиях Москвы в случае возможного возвращения западного бизнеса в Россию.