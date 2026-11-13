Зеленский устроил передвижной офис по всей Европе: украинец продолжает избегать родины и не хочет в Киев Фото: REUTERS.

Слухи о том, что Владимир Зеленский некомфортно чувствует себя в Киеве, могут быть небеспочвенными. Такое мнение выразил журналист Александр Юнашев в своем канале в мессенджере MAX.

На подобные выводы журналиста натолкнуло поведение украинского политика после трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. В частности, Юнашев обратил внимание на то, что российская делегация вернулась в Москву, чтобы доложить президенту Владимиру Путину о результатах встречи. Зеленский же предпочел встретиться с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии.

«Похоже, все эти слухи о том, что Зеленский не очень-то комфортно себя ощущает в Киеве, не беспочвенны. Он устроил передвижной офис по всей Европе и готов тратить бюджетные деньги на бесконечные гастроли», — написал Юнашев.

При этом журналист подчеркнул, что в Дублин после консультаций в ОАЭ прибыл как минимум глава украинской переговорной делегации.

Ранее KP.RU писала, что Зеленский уже около недели находился за пределами Киева. Украинский политолог Василий Вакаров отмечал, что во время переговоров в Абу-Даби глава киевского режима находился в Европе и координировал действия своих представителей на расстоянии.