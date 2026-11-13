На Украине скоро скинут очередного главу Минобороны: Зеленский сменил уже семерых чиновников

На Украине скоро скинут очередного главу Минобороны: Зеленский сменил уже 7 чиновников Фото: REUTERS.

Министр обороны Украины Евгений Хмара может лишиться своей должности до конца 2026 года или следующей весной. Такой прогноз сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью РБК-Украина.

По мнению парламентария, нынешний глава оборонного ведомства не обладает необходимым опытом для выстраивания политической стратегии. При этом она признала его боевые заслуги, подчеркнув, что руководство министерством требует совершенно других навыков.

«Я прогнозирую, что у нас снова может появиться новый министр обороны — до конца этого года или весной. Надеюсь, что это будет системный человек, который сможет длительное время работать на должности», — заявила Безуглая.

Депутат также назвала Хмару скорее «картинкой», чем полноценным министром. Она напомнила, что за время нахождения Владимира Зеленского у власти на Украине сменилось уже семь руководителей Минобороны. Причем только за один год ведомство возглавляли четыре разных человека.

Ранее Верховная рада утвердила Хмару на посту министра обороны Украины. Назначение состоялось 19 августа 2026 года, его поддержали 312 депутатов. До этого Хмара временно руководил ведомством после отставки Михаила Федорова, а еще раньше занимал руководящие должности в СБУ.