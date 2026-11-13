Зеленский заподозрил США в признании украинских территорий российскими Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский выразил недовольство ограничениями в работе военной спутниковой системы Starshield над территориями, которые Киев считает своими, допустив, что такими действиями Вашингтон фактически демонстрирует их признание российскими. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам главы киевского режима, Украина пытается добиться от американской стороны разъяснений относительно перебоев в функционировании спутниковой связи, однако на данный момент располагает крайне ограниченной информацией.

«Если кто-то в Америке принимает решения, по сути рассматривающие украинскую территорию так, будто она не принадлежит Украине, то это нам говорит, куда все идет», — приводит издание слова главы киевского режима.

Накануне украинский чиновник пожаловался, что все операции ВСУ сорвались из-за сбоев в работе системы связи Starshield над территорией Украины. По его словам, в первый день ограничения затрагивали 10% миссий, однако сейчас уже 100% операций срываются из-за этого. Тем временем в SpaceX опровергают обвинения в повторном ограничении системы спутниковой связи Starshield.