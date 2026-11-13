Axios: сбои в работе Starshield сорвали проведение всех операций ВСУ. Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Все операции ВСУ сорвались из-за сбоев в работе системы связи Starshield над территорией Украины. Об этом порталу Axios пожаловался украинский чиновник.

«В первый день ограничения затрагивали 10% миссий, во второй – 50%, а сегодня 100% операций срываются из-за ограничений», – сказал журналистам представитель Незалежной.

Между тем, уточняет портал, в SpaceX американского бизнесмена Илона Маска опровергли обвинения в повторном ограничении системы спутниковой связи Starshield.

Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский снова пожаловался на американцев в связи с тем, что на Украине были вновь зафиксированы сбои в работе системы Starshield. По его словам, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час. Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости.

Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок в разговоре с KP.RU заявил, что ограничения в работе Starshield связаны с нападками Зеленского на Соединенные Штаты и лично на президента Дональда Трампа. Так глава Белого дома мстит главарю киевского режима, и это было ожидаемо.