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НовостиЭкономика13 ноября 2026 7:27

Эльвира Набиуллина указала на неожиданные изменения на финансовом рынке: «Преодолел свои детские болезни»

Набиуллина заявила, что финансовый рынок РФ преодолел свои детские болезни
Марк СОКОЛОВ
Эльвира Набиуллина указала на неожиданные изменения на финансовом рынке: «Преодолел свои детские болезни»

Эльвира Набиуллина указала на неожиданные изменения на финансовом рынке: «Преодолел свои детские болезни»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российский финансовый рынок преодолел свои «детские болезни» в отношениях с клиентами. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

По словам руководителя регулятора, финансовая система страны заметно изменилась за последние годы. В частности, рынок покинули недобросовестные участники, а сами компании стали уделять больше внимания интересам потребителей.

«Финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники, технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что на фоне стремительного развития технологий важно не забывать о потребностях людей. По ее мнению, финансовым организациям необходимо сохранять долгосрочный подход к работе с клиентами.

Ранее KP.RU сообщила, что российские банки продолжают навязывать клиентам согласие на получение рекламы. В некоторых случаях отказаться от рассылок невозможно из-за заранее установленных галочек. В Центробанке подчеркнули, что подобная практика недопустима, поскольку согласие должно быть добровольным.