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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 7:29

СК РФ объявил в международный розыск более тысячи иностранных наёмников

С 2014 года возбуждено 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских формирований, сообщили в СК
Мария СПИРИДОНОВА
СК РФ объявил в международный розыск более тысячи иностранных наёмников

СК РФ объявил в международный розыск более тысячи иностранных наёмников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В международный розыск объявлены 1 002 иностранных наёмника, принимавших участие в боевых действиях против российских военнослужащих и мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным пресс-службы ведомства, с 2014 года возбуждено 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских формирований, а следствие располагает сведениями об участии в конфликте более 4 тысяч наёмников из более чем 70 стран.

Глава СК Александр Бастрыкин на сессии «Державинских чтений» указал на жестокий характер действий украинских вооружённых формирований, из-за которых гибнут люди и разрушаются объекты критически важной инфраструктуры. Дискуссионная сессия, посвящённая расследованию преступлений киевского режима, прошла в конце октября в рамках XX Международной научно-практической конференции.