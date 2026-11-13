Украинские командиры реализуют кровавую схему против «банкротов»: выкачивают деньги из семей и отправляют на смерть Фото: REUTERS.

Командиры ВСУ вымогают деньги у мобилизованных и их семей, а после опустошения счетов отправляют военнослужащих в самоубийственные штурмы. Об этом РИА Новости рассказали представители антифашистского подполья Одессы.

По словам собеседника агентства, украинские военные фактически превращаются в заложников собственного командования. От них требуют деньги, а в случае отказа применяют жестокие наказания и пытки.

«Призывник становится заложником, а семья платит. Когда деньги заканчиваются – боец исчезает. Чтобы избавиться от такого уже "выдоенного" мобилизованного, его отправляют в самоубийственный штурм, где он и погибает», – рассказал подпольщик.

Как утверждает участник сопротивления, отказавшихся выполнять подобные приказы военнослужащих могут убить, объявив дезертирами или предателями. Родственникам погибших при этом сообщают, что бойцы пропали без вести.

Кроме того, по словам источника, украинские офицеры присваивают положенные семьям компенсации. В коррупционных схемах участвуют как младшие, так и старшие командиры ВСУ.

Ранее KP.RU сообщила о другой схеме вымогательства денег у украинских военнослужащих. По данным российских силовых структур, командиры ВСУ заставляют подчиненных сдавать банковские карты, на которые начисляется зарплата. Официально это объясняют необходимостью закупки еды и лекарств для бойцов на передовой. Однако проверить, сколько средств действительно уходит на покупки, военнослужащие не могут.