Новости СВО на Украине и боевая сводка на 13 ноября: Казус незалежной Путин объяснил анекдотом, нацгвардейцы продают мины мафии, мобилизованных в ВСУ маркируют на убой

Казус Украины Путин объяснил американцам анекдотом Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 ноября:

1. Новости с передовой: сбитый 407 дронов

2. У боевиков ВСУ командиры отбирают кредитки

3. Свежих бойцов маркируют на убой

4. Только Киев решит вопрос территорий — считают в НАТО

5. Нацгвардейцы продают боеприпасы мафии

6. Четырех агентов спецслужб Украины задержали в трех российских городах

7. Зеленский ждет переговорщика от Европы до конца ноября

8. Вся Украина объясняется одним анекдотом

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 13 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов ВСУ до 200 бойцов. Подбиты бронемашина, 11 автомобилей и станцию РЭБ.

«Запад» нанес врагу такой урон: более 220 боевиков, 17 автомобилей и 7 станций РЭБ.

«Юг» вывели из строя до 190 человек. Подбиты две бронемашины и 21 автомобиль.

«Центр» уничтожил 345 националистов. Сожжены 7 бронемашин и 10 автомобилей. А также два орудия полевой артиллерии и 6 станций РЭБ.

От действий «Востока» ВСУ потеряли 215 солдат и офицеров. Утрачены бронемашина и 8 автомобилей.

На счету «Днепра» - до 30 боевиков. В утиль ушли 19 автомобилей и 3 станции РЭБ.

Силы ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 407 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 13 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

У боевиков ВСУ командиры отбирают кредитки

Боевиков ВСУ заставляют отдавать свои кредитки, на которые начисляют зарплату. Командиры объясняют бойцам: это нужно для закупки еды на позиции. Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новостям, что данная схема называется «посылка в кредит»: «Это распространенная практика… Боевики, которых отправляют на позиции, сдают свои зарплатные карты - якобы для покупки продуктов и лекарств в «посылки», которые потом им обещают доставить дронами». Что и на какие суммы закупают и сколько доставляют на передовую — проверить потом не может никто. А что, рабочая схема...

Боевиков ВСУ заставляют отдавать свои кредитки, на которые начисляют зарплату Фото: REUTERS.

Молодых бойцов маркируют на убой

Боец с позывным Эвенк из 5-й танковой бригады 36-й армии группировки «Восток» рассказал: в подразделениях ВСУ на ЛБС маркируют недавно прибывших бойцов с помощью цветных повязок — отличных от тех, что имеют старослужащие. По словам Эвенка, которые приводит ТАСС, таких мобилизованных командование используют как расходный материал. Такая картина наблюдалась, например, в Воскресенке, которую группировка «Восток» освободила от подразделений противника во вторник. Неудивительно, что от 30 до 50 процентов недавно мобилизованных пытаются сбежать из своих частей в первые же дни по прибытии на фронт. Чтобы не отвечать жизнью на вопрос «ты какой масти?».

Молодых бойцов маркируют на убой Фото: REUTERS.

Киев сам решит вопрос территорий — считают в НАТО

Заместитель главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джон Стрингер пребывает в заблуждении: лишь сам Киев вправе решать свои территориальные вопросы. В интервью Euronews генерал заявил: «Что касается территорий, это исключительно вопрос для украинцев». И добавил, что главная цель киевского режима: добиться прекращения огня, что также имеет «первостепенное значение» и для альянса. Ранее Зеленский утверждал, что при выводе ВСУ с территории Донбасса Киев может потерять контроль над «огромным количеством» городов — и потому такой вывод невозможен. Ну, все когда - то бывает впервые...

Нацгвардейцы продают боеприпасы мафии

Стало известно, что командование подразделений нацгвардии Украины в Сумской области охотно распродает боеприпасы украинским мафиози. Криминалитет покупает у вояк не только патроны разных калибров, но и минометные снаряды, причем сотнями штук. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что украинские военные распродавали поступающее с запада оружие «за пятую часть его реальной цены», а итальянские СМИ сообщали, что дроны с украинских фронтов уже находятся в распоряжении итальянской мафии. Атас, так веселей, военный класс!

Нацгвардия Украины в Сумской области продает боеприпасы криминальным структурам Фото: REUTERS.

Агентов спецслужб Украины задержали в трех российских городах

В ЦОС ФСБ сообщили: в Донецке, Майкопе и Омске задержали четырех негодников - трех граждан РФ и одного иностранца, которые работали на украинские спецслужбы. Предатели родины собирали сведения о наших военнослужащих, участвующих в СВО, и об объектах ВПК и топливно-энергетического комплекса. Эти данные были нужны Киеву для подготовки терактов. Агенты и сами размещали в Сети материалы с призывами к совершению преступлений. Всем им обещали немалые деньги и шанс после совершения теракта скрыться на просторах Евросоюза. Ничему жизнь дураков не учит...

Зеленский ждет переговорщика от Европы до конца ноября

Владимир Зеленский в Дублине на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином заявил, что в ноябре в Старом Свете должны выбрать переговорщиков с Москвой. Bloomberg цитирует украинского лидера: «Нам нужно выбрать тех, кто будет представлять Европу - конкретных лидеров Европы, и мы должны сделать это в ноябре. Европа не должна оставаться на обочине. В следующий раз она должна участвовали на равных, потому что это справедливо». У нас разные понятия о справедливости…

Зеленский ждет переговорщика от Европы до конца ноября Фото: REUTERS.

Казус Украины Путин объяснил американцам анекдотом

На четырехчасовой встрече 12 ноября со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Путин в Кремле хлестко описал позицию Старого Света по украинскому конфликту. На переговорах российский лидер сравнил логику отношений Киев-Брюссель и их последствий с историей о жулике, находящих деньги «из тумбочки», намекнув про хозяев дворцов с крокодилами под Киевом. Анекдот такой: «Его спрашивают - где взял деньги? Он отвечает - в тумбочке. А кто положил деньги в тумбочку? Жулик говорит - жена. А где взяла жена? Я дал. А ты где взял? Из тумбочки». Круг замкнулся. С европейцами — также... - пояснил президент России для тех, кто не понял юмора. Так он пытался донести до заокеанских гостей, что Москва хотела бы, чтобы Вашингтон, наконец, реально повлиял на Брюссель, бездарно спонсирующий Киев. Ну, чтобы они там перестали отрубать хвост по кускам...