«Здоровье пошатнулось»: Лариса Долина объявила об уходе со сцены на целый год

Лариса Долина уйдет со сцены, чтобы через год вернуться с новой программой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Народная артистка России Лариса Долина планирует временно приостановить концертную деятельность примерно на год, чтобы заняться восстановлением здоровья и подготовить новую музыкальную программу.

По словам исполнительницы, грядущее обновление коснется прежде всего музыкальной составляющей ее выступлений, однако перед этим ей необходимо уделить время собственному самочувствию.

«Эти несколько лет были очень тяжелыми для меня, и здоровье пошатнулось. Поэтому я, во-первых, поправлю здоровье, а во-вторых, приготовлю новую программу», — рассказала певица в беседе с ТАСС.

Долина отметила, что у нее уже «собралось» много новых песен, которые она доделывает. «Отрепетирую и через годик вернусь с сольными концертами», — добавила она.

Напомним, в октябре сразу несколько крупных сольных концертов Долиной отменили. Такая ситуация с концертами началась сразу после скандала с продажей квартиры, а осенью критика достигла пика. В связи с этим певица неоднократно переносила выступления.