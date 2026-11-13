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НовостиВ мире13 ноября 2026 7:38

«Зашёл бы дальше»: Трамп раскрыл, кто сдерживает Вашингтон от более жестких мер против Ирана

Трамп: США сдерживают удары по Ирану по просьбе некоторых стран
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в интервью тележурналисту Стивену Эй Смиту объяснил, почему Вашингтон пока не завершает противостояние с Ираном. По его словам, он мог бы сделать это «немедленно», однако ряд ближневосточных стран попросил его повременить, и США выбрали «более длинный и более цивилизованный путь».

Трамп уточнил, что с такой просьбой к нему обратилась Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Если бы не их позиция, заявил американский лидер, он «зашёл бы дальше».

Он также перечислил, что США намеренно не атаковали энергетический сектор Ирана и большинство мостов, за исключением одного крупного, уничтоженного «из-за плохого поведения» Электроэнергетика и производственные мощности Ирана, по его словам, сохранились.

В начале ноября Трамп назвал боевые действия в Иране «фактически завершёнными». Однако уже 12 ноября неожиданно заявил, что США «не нужны никакие соглашения с Ираном». Это произошло на фоне сообщений о том, что вице-президента Джей Ди Вэнс рассматривал возможность личной встречи с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи, однако в Тегеране эту информацию публично опровергли. Иран продолжает настаивать на снятии санкций и прекращении блокады, в то время как американская сторона называет эти условия неприемлемыми.