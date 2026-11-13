Европейцы почувствовали себя беспомощными овечками: Люди хотят защиты от США, но Брюссель включил гордыню Фото: REUTERS.

Более половины европейцев сомневаются в способности Евросоюза обеспечить собственную безопасность без помощи США. Об этом свидетельствуют результаты исследования GLOBSEC Trends 2026.

Согласно опросу, лишь 49% респондентов верят, что Европа сможет самостоятельно защитить себя. Наиболее скептически настроены жители Латвии, где такой позиции придерживаются только 38% опрошенных. В Чехии показатель составил 45%, в Венгрии и Эстонии — по 46%, а в Польше — 48%.

При этом во Франции в обороноспособность Европы без Вашингтона верят 54% участников исследования, в Германии — 53%, а в Великобритании — 59%.

Несмотря на сомнения в самостоятельности Евросоюза, около 71% опрошенных поддержали создание общей европейской армии. Еще 78% высказались за развитие собственных оборонных возможностей ЕС параллельно с НАТО.

Исследование также выявило рост недоверия к США. Более трети респондентов теперь считают Вашингтон угрозой безопасности, причем в Германии такого мнения придерживаются 52% опрошенных.

Всего в исследовании приняли участие более 13,7 тысячи человек из 14 стран, включая 11 государств Евросоюза, Великобританию, США и Украину.

Между тем европейские политики продолжают обсуждать возможность отказа от американской военной поддержки. Ранее KP.RU сообщила, что страны ЕС начали разрабатывать план обороны без участия США. По данным The Times, в европейских столицах опасаются, что разногласия с Вашингтоном могут парализовать работу НАТО. В связи с этим Брюссель стремится укрепить собственные вооруженные силы и снизить зависимость от американских военных ресурсов.