Снять однушку стало дешевле: в каких городах рухнули цены на аренду

В России резко подешевела аренда однокомнатных квартир в городах-миллионниках Фото: Евгения ГУСЕВА.

Аренда жилья в российских городах-миллионниках дешевеет на фоне роста предложения квартир, купленных в период массовой льготной ипотеки. Особенно заметно это сказалось на стоимости съема однокомнатных квартир, рассказали KP.RU эксперты рынка недвижимости.

По данным ДОМ.РФ, в третьем квартале 2026 года аренда жилья в Москве подешевела на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 9%, в остальных городах-миллионниках — в среднем на 3%. Тенденция сохраняется уже второй год.

Директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова отметила, что средние ставки на однокомнатные квартиры за год снизились в 12 из 16 городов-миллионников. При этом в августе-октябре предложение квартир для аренды оказалось на 30% выше, чем годом ранее, и почти вдвое больше показателя 2024 года. По словам Павлиновой, в ближайшие месяцы ставки аренды, вероятнее всего, продолжат снижаться на 0,3–0,5% в месяц.

Ранее KP.RU писал, что аренда квартиры иногда выгоднее ипотеки. В статье были названы категории граждан, которым лучше снимать жилье, чем выплачивать кредит на его покупку.

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