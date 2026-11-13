В России внезапно подешевел главный продукт на Новый год: цены рухнули сразу на 10% Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мандарины в России подешевели более чем на 10% в первой половине ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам эксперта, снижение стоимости цитрусовых связано с началом сбора нового урожая в странах-поставщиках. В результате в российские магазины поступают свежие партии фруктов, а предложение на рынке постепенно увеличивается.

«В первой половине ноября мандарины в крупных торговых сетях можно купить от 135 рублей за килограмм, при этом относительно прошлого года их минимальная стоимость снизилась более чем на 10%, а только за последнюю неделю цены опустились почти на 4%», — рассказал Богданов.

Сейчас мандарины поступают в Россию из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта, Марокко, Аргентины и ЮАР. При этом ближе к Новому году спрос на цитрусовые традиционно увеличивается, поскольку они остаются одним из главных символов праздничного стола.

Ранее KP.RU выяснила, какие фрукты выгоднее всего покупать в конце осени и начале зимы. По словам специалистов, сезон цитрусовых только начинается, а наиболее низкие цены на них обычно наблюдаются с ноября по январь. При этом в российские магазины уже начали поступать первые партии абхазских мандаринов, а также фрукты из Турции и Ирана.