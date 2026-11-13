Генконсульство РФ в Дубае не получало данных о пострадавших в ДТП россиянах Фото: Оксана ЗУЙКО.

У российских дипломатов нет данных о том, что граждане РФ пострадали или погибли в массовом ДТП в эмирате Эль-Фуджайра в ОАЭ. Авария произошла с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков, в результате погибли как минимум 14 человек, еще 30 получили травмы.

О последствиях происшествия ранее сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ. В генконсульстве России в Дубае подтвердили ТАСС, что информации о россиянах среди погибших и пострадавших к ним не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о происшествии в турецкой Анталье, где автобус с участниками климатической конференции ООН столкнулся с легковым автомобилем. После удара пассажиры упали друг на друга, однако, по предварительным данным, никто не пострадал, хотя несколько человек пожаловались на головную боль.