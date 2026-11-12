В Турции автобус с участниками климатической конференции ООН попал в ДТП. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Автобус с участниками климатической конференции ООН в Анталье попал в ДТП в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел рядом с остановкой в районе Лара около 13:45 мск. Остановившаяся у нее легковая машина начала сдавать назад, проигнорировав сигнал водителя. Автобус и автомобиль столкнулись. В результате чего в автобусе пассажиры упали друг на друга. У обоих автомобилей разбиты стекла. Отмечается, что пассажиров высадили, однако многие решили пойти пешком до своих отелей.

Также сообщается, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, при этом несколько пассажиров пожаловались на головную боль.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Турции прогремел мощный взрыв в печи металлургического завода во время рабочей смены, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Число жертв взрыва в печи металлургического завода «Хабаш» в районе Алиага провинции Измир возросло до шести человек.