СК раскрыл, сколько дел о преступлениях ВСУ заведено за последние годы: Счет пошел на десятки тысяч

Следственный комитет России возбудил 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских вооруженных формирований с 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие данные были озвучены на оперативном совещании в Мариуполе, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Участники встречи обсудили ход расследования преступлений против мирного населения и российских военнослужащих.

«С 2014 года Следственным комитетом возбуждено 11 672 уголовных дела о преступлениях ВФУ», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают работу по установлению обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к ним. Расследования охватывают события, происходившие с начала конфликта в Донбассе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в ЛНР. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 13 получили ранения, среди них двое подростков. В ведомстве заявили, что устанавливают подразделения ВСУ и конкретных военнослужащих, причастных к удару.