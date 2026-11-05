СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после очередной атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом 5 ноября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, атака произошла на автодороге в Славяносербском муниципальном округе. Дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт). В СК заявили, что следователи соберут и зафиксируют доказательства произошедшего, а также установят подразделения и конкретных лиц, причастных к атаке. Их действиям дадут правовую оценку.

Напомним, утром 5 ноября беспилотный летательный аппарат киевского режима ударил по гражданскому автобусу, следовавшему по маршруту «Петровка — Луганск». По предварительным данным, погибли пять пассажиров, еще 13 человек получили ранения, среди них двое подростков 15 и 17 лет. Двое пассажиров на данный момент находятся в тяжелом состоянии.