Дважды судимый за убийства: почему ростовского расчленителя родителей не посадили пожизненно еще в 2017 году

Убивший родителей в Ростове избежал пожизненного срока в 2017 году из-за детей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в 2017 году не стал назначать пожизненное лишение свободы мужчине, которого сейчас подозревают в убийстве и расчленении собственных родителей в Ростове-на-Дону. Пожизненного приговора он смог избежать из-за наличия смягчающих обстоятельств, включая двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу об убийстве тещи фигуранта.

В 2017 году, несмотря на особо опасный рецидив, подсудимый получил 22 года колонии за расправу над тещей ради крупной суммы денег и подготовку нападения на ее сестру. Смягчающими факторами, помимо наличия детей, суд признал явку с повинной, признание вины, раскаяние, а также активную помощь следствию и изобличение сообщника. При этом судебно-медицинская экспертиза не выявила у мужчины психических отклонений.

«Несмотря на наличие у обоих осужденных особо опасного рецидива преступлений, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание (на которые имеются ссылки в апелляционных жалобах), суд исключил возможность назначения им наказания в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в определении суда.

До этого фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. В 2003 году его приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство и кражу, однако в 2010 году он освободился условно-досрочно.

Напомним, о новом преступлении стало известно в минувшую среду, 11 ноября, когда в Ростове-на-Дону обнаружили расчлененные тела пожилых супругов — одно находилось в холодильнике в квартире, другое спрятали в гараже. Подозреваемого, 49-летнего сына погибших, задержали на следующий день на территории ДНР.