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НовостиВ мире13 ноября 2026 8:16

В США внезапно умерла 27-летняя дочь известной британской актрисы: до трагедии она рассказала о своей мечте

Умерла 27-летняя дочь актрисы Лизы Максвелл из «Чисто английского убийства»
Анна АДАМАЙТЕС
Умерла 27-летняя дочь актрисы Лизы Максвелл из «Чисто английского убийства»

Умерла 27-летняя дочь актрисы Лизы Максвелл из «Чисто английского убийства»

Фото: Иван МАКЕЕВ.

27-летняя Бо Джессап, дочь британской актрисы Лизы Максвелл, известной по фильму «Чисто английское убийство», внезапно умерла в США. Девушка училась в магистратуре Школы журналистики Колумбийского университета и собиралась работать журналисткой. Об этом сообщает The Sun.

О смерти студентки объявили представители Колумбийского университета. Декан факультета Джелани Кобб назвал Бо важной частью университетского сообщества и выразил соболезнования ее родным и близким. Причина смерти девушки пока не раскрывается. Ее родители — актриса Лиза Максвелл и Пол Джессап — также не комментировали обстоятельства трагедии.

Незадолго до смерти Бо рассказывала, что мечтает писать о людях, культуре и социальных проблемах. Она отмечала, что жизнь в семье знаменитости научила ее различать реальные истории людей и то, как их представляют окружающим.

Ранее стало известно, что умерла Любовь Перельман, мать всемирно известного российского математика Григория Перельмана. После ее кончины математик почти перестал выходить из дома.