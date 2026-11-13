Украина хотела защищать энергетику, но опозорилась: в Киеве признались, что не достроили ни одного укрытия Фото: REUTERS.

В Киевской области не достроили ни одного из 26 защитных сооружений для энергетических объектов, которые должны были сдать еще 1 октября. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, сроки строительства переносили уже трижды. При этом средняя готовность укрытий на бумаге составляет 55%, однако документально подтверждены работы лишь на 15% от общей стоимости проектов.

«Графики уже трижды менялись, ни один не выдержан. Напомню, ни один из 26 объектов не достроен. Конец работ никто не может ни спрогнозировать, ни гарантировать», — заявил Кучеренко.

Депутат уточнил, что подрядчики уже получили 750 миллионов гривен авансом, но требуют еще 400 миллионов. При этом, согласно заключению экспертов Генштаба ВСУ, некоторые проекты даже не учитывают угрозу ударов беспилотников.

Кроме того, Кучеренко обратил внимание на сомнительную схему распределения подрядов. По его данным, строительство доверили двум компаниям, связанным с одним владельцем, а поставками материалов занимался фигурант дела о хищении средств на защиту подстанций.

Ранее KP.RU рассказала о коррупционном скандале вокруг строительства укрытий для украинских энергообъектов. В частности, при расследовании возможных хищений обнаружили роскошный пентхаус с мраморной отделкой, позолотой и живым крокодилом. Украинские журналисты связали недвижимость с предпринимателем Владиславом Соколовым, которого подозревают в контроле над компаниями — поставщиками металла для защитных сооружений. Сам бизнесмен причастность к махинациям отрицает.