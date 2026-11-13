Набиуллина: ЦБ выявляет навязанные согласия на финуслуги через платформы Фото: REUTERS.

Центробанк РФ фиксирует случаи скрытого навязывания дополнительных финансовых услуг при оформлении покупок в кредит на цифровых платформах. Об этом в ходе форума «Фокус на клиента» сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, при покупке товара в кредит пользователь может незаметно для себя дать согласие на платную услугу по подбору кредитного продукта из-за заранее проставленной отметки в интерфейсе. В результате итоговая стоимость покупки для клиента существенно возрастает по сравнению с первоначальной ценой в корзине, а регулятору бывает сложно установить конкретного виновника подобной практики.

«В этой системе очень трудно найти концы, кто же ответственен в итоге за вот эту предпоставленную галочку, когда человек незаметно для себя согласился на эту навязанную услугу», — отметила глава регулятора.

Как писал сайт KP.RU, Набиуллина также заявила, что финансовый рынок РФ преодолел свои «детские болезни» в отношениях с клиентами.