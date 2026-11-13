Как офисным работникам восполнить витамин D: советы нутрициолога

По словам эксперта, офисным работникам полезно регулярно выходить на улицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Офисным сотрудникам, которые много времени проводят в помещении, бывает сложно получать достаточно витамина D. Поддержать его уровень помогут короткие прогулки на свежем воздухе и продукты, которые легко включить в привычный рацион, рассказала нутрициолог Юлия Шарапова. Об этом пишет «Абзац».

«С едой получить витамин D гораздо проще – это жирная рыба, та же скумбрия или селедка хотя бы раз в неделю, но не супер соленая, иначе это пользы не принесет. В яйцах также есть витамин D, один или два желтка в день возможно дозировать. Если человек дефицитный сам по себе, еда не восполнит недостаток полностью», – поделилась Шарапова.

По словам эксперта, офисным работникам полезно регулярно выходить на улицу. Она посоветовала гулять с 10 часов утра до полудня и проводить на свежем воздухе по 15-20 минут. При этом достаточно подставить солнечным лучам лицо, открывать руки необязательно. Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта стоит осторожно употреблять жирную рыбу.

Дополнительные данные о содержании витамина D в продуктах получили ученые Университета короля Фейсала. Согласно их исследованию, больше всего этого витамина на 100 граммов продукта содержится в вяленых сардинах – свыше 300% суточной нормы.

Ранее эндокринолог Елена Пигарова объяснила, почему витамин D не стоит принимать по одной универсальной схеме.