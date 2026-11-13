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НовостиПолитика13 ноября 2026 8:45

ТАСС: ночная атака дронов на Россию вошла в число крупнейших за год

Над 18 регионами РФ и акваторией Чёрного моря силы ПВО за ночь сбили 1 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны
Мария СПИРИДОНОВА
ТАСС: ночная атака дронов на Россию вошла в число крупнейших за год

ТАСС: ночная атака дронов на Россию вошла в число крупнейших за год

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1 198 украинских беспилотников самолётного типа. По подсчётам ТАСС, этот налёт стал одним из крупнейших за год.

По данным ведомства, цели перехватывали с 20:00 мск 12 ноября до 08:00 мск 13 ноября над 18 регионами России и акваторией Чёрного моря.

В прошлый раз сопоставимый по масштабу налёт прошёл в ночь на 29 октября. Тогда силы ПВО сбили 1 214 воздушных целей. Другая крупная атака была зафиксирована в ночь на 18 октября, когда ПВО уничтожила 1 015 дронов. Самым массированным за год стал налёт вражеских дронов 20 сентября: тогда ПВО перехватила 1 951 БПЛА и восемь ракет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ «лишены военного смысла и совершаются с единственной целью — запугать мирное население».