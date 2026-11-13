Мосты между берегами Киева разрушены: транспортное сообщение невозможно

Нардеп Разумков: транспортное сообщение между берегами Киева стало невозможным Фото: REUTERS.

Повреждение двух мостов через Днепр в Киеве привело к тому, что транспортное сообщение между правым и левым берегами украинской столицы стало невозможным. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Сегодня сообщение между двумя берегами Киева невозможно, поскольку два моста разрушено, вернее так, они достаточно сильно повреждены», — сказал парламентарий.

По сообщениям местных СМИ, чтобы быстрее добраться с одного берега на другой, часть горожан вынуждена переходить мосты пешком. В спальных районах левобережного Киева местные жители выражают опасения, что при возникновении чрезвычайных ситуаций эта часть столицы может оказаться фактически парализованной и отрезанной от исторического и делового центра на правом берегу.

Напомним, с конца октября в городе на фоне повреждения переправ регулярно фиксируется транспортный коллапс. Автомобили часами простаивают в заторах, общественный транспорт курсирует с перебоями, а на остановках скапливаются большие очереди пассажиров.