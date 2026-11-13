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НовостиОбщество13 ноября 2026 9:19

Россиянам назвали главные тренды украшения новогодней елки 2027 года

Дизайнер Романюк: Эффект инея станет одним из трендов украшения елки 2027 года
Анастасия ПИГИНА
Одним из заметных трендов дизайнер назвала съедобные украшения на елках.

Одним из заметных трендов дизайнер назвала съедобные украшения на елках.

Фото: Даниил ОПАРИН.

Новогодние елки в 2027 году предлагают украшать не только привычными шарами и гирляндами, но и съедобными игрушками, изделиями ручной работы и семейными украшениями. Дизайнер Нина Романюк рассказала, как оформить праздничное дерево в соответствии с актуальными тенденциями. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми – это еще создаст и семейную историю, воспоминания», – поделилась Романюк.

Одним из заметных трендов дизайнер назвала съедобные украшения. Например, печенье на ленточках. Такая традиция напоминает о старинных елках, которые украшали яблоками, орехами и сладостями. Среди актуальных цветов – глубокий винный, хвойный зеленый, шоколадный, а также приглушенное золото и оттенки меди.

Еще один модный вариант – елка с эффектом инея. Для этого подойдут матовое серебро, дымчато-голубые оттенки, прозрачные игрушки и стеклянные украшения с морозным узором. При оформлении дизайнер посоветовала не перегружать дерево декором и оставлять свободное пространство, чтобы каждую игрушку можно было рассмотреть.

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