Россиянам назвали главные тренды украшения новогодней елки 2027 года

Одним из заметных трендов дизайнер назвала съедобные украшения на елках. Фото: Даниил ОПАРИН.

Новогодние елки в 2027 году предлагают украшать не только привычными шарами и гирляндами, но и съедобными игрушками, изделиями ручной работы и семейными украшениями. Дизайнер Нина Романюк рассказала, как оформить праздничное дерево в соответствии с актуальными тенденциями. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми – это еще создаст и семейную историю, воспоминания», – поделилась Романюк.

Одним из заметных трендов дизайнер назвала съедобные украшения. Например, печенье на ленточках. Такая традиция напоминает о старинных елках, которые украшали яблоками, орехами и сладостями. Среди актуальных цветов – глубокий винный, хвойный зеленый, шоколадный, а также приглушенное золото и оттенки меди.

Еще один модный вариант – елка с эффектом инея. Для этого подойдут матовое серебро, дымчато-голубые оттенки, прозрачные игрушки и стеклянные украшения с морозным узором. При оформлении дизайнер посоветовала не перегружать дерево декором и оставлять свободное пространство, чтобы каждую игрушку можно было рассмотреть.

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