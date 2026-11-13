Во Франции арестовали активы фигурантов дела о бронежилетах для ВСУ

СБУ вместе с французской полицией провели серию обысков в Ницце Фото: REUTERS.

В Ницце прошли обыски в рамках расследования о легализации средств, полученных при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Следственные действия провели Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора Украины совместно с французскими правоохранителями, об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале

Во время обысков изъяли документы, мобильные телефоны и другие электронные устройства. На французскую недвижимость и банковские счета фигурантов наложили арест. Расследование продолжается, при этом уголовное производство непосредственно о закупке бронежилетов уже рассматривается в суде.

Правоохранители проверяют, не направляли ли участники схемы полученные деньги на покупку элитной жилой и коммерческой недвижимости во Франции. По данным СБУ, имущество оформляли на членов семей фигурантов.

По версии следствия, в 2022 году за бюджетные средства в размере почти 2 млрд гривен приобрели 67 тысяч бронежилетов. Однако независимая баллистическая экспертиза показала, что они не соответствовали заявленному классу защиты.