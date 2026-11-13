Захарова назвала родных своими наставниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на III международном симпозиуме «Создавая будущее», рассказала, кого считает своими наставниками. В ходе сессии «Облик глобального сотрудничества будущего» она ответила на соответствующий вопрос, поставив на первое место родных.

По словам дипломата, это прежде всего люди, которые находятся рядом с момента рождения.

«Да, безусловно, это семья, это родители, это родственники ближайшие, это, конечно, бабушки и дедушки», — сказала Захарова.

Она также добавила, что к наставникам относятся и те, кого человек находит сам.

Ранее Захарова рассказала, как появилась песня на её стихи, прозвучавшая 12 июня в «Лужниках» в честь Дня России. По её словам, строки складывались из размышлений, переживаний и судеб миллионов соотечественников. Исполнителем стал Роман Михраби — молодой человек, которому в раннем детстве поставили диагноз ДЦП. При первой встрече он признался дипломату, что каждое слово в песне — про него самого.