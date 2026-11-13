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НовостиВ мире13 ноября 2026 9:48

Павел Дуров* назвал главную ошибку главы Nvidia в скандале со шпионкой: Хаунг повел себя как новичок

Павел Дуров* заявил, что глава Nvidia Дженсен Хуанг совершил ошибку новичка
Марк СОКОЛОВ
Павел Дуров* назвал главную ошибку главы Nvidia в скандале со шпионкой: Хаунг повел себя как новичок

Павел Дуров* назвал главную ошибку главы Nvidia в скандале со шпионкой: Хаунг повел себя как новичок

Фото: REUTERS.

Основатель Telegram Павел Дуров* заявил, что бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг совершил ошибку новичка, позволив совету директоров решать свою судьбу. Об этом предприниматель написал в социальных сетях.

Дуров* сравнил ситуацию вокруг Хуанга со своим уходом из «ВКонтакте» в 2014 году. По словам бизнесмена, тогда совет директоров также отстранил его от руководства компанией.

Теперь же, обратил внимание предприниматель, Хуанг лишился должности после скандала, связанного с предполагаемыми контактами с иностранной разведкой. По мнению Дурова*, оба случая показывают, насколько уязвимым может оказаться основатель компании перед собственным советом директоров.

В связи с этим бизнесмен посоветовал другим предпринимателям самостоятельно контролировать свои компании и не передавать ключевые полномочия сторонним управляющим.

Ранее KP.RU сообщила, что Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia и вышел из совета директоров на фоне громкого скандала. Причиной стали сообщения о его внебрачных отношениях, в том числе с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой.

* Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.