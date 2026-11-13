Американский разведчик снова кружит возле российского региона: он прилетел из Румынии Фото: Александр ГЛУЗ.

Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершает патрулирование вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.

По информации агентства, воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:41 по московскому времени. После этого самолет направился на север, в том числе вдоль границы Белоруссии с Польшей.

Примерно в 11:35 мск американский разведчик приступил к облету Калининградской области. При этом конечный пункт его маршрута пока неизвестен.

Bombardier Artemis II представляет собой переоборудованный бизнес-джет, который американская компания Leidos оснастила оборудованием для радиолокационной разведки. Подобные самолеты регулярно замечают у российских границ, в том числе возле Калининградской области и над Черным морем.

В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военной активности НАТО у своих западных рубежей. При этом в альянсе подобные действия объясняют необходимостью сдерживания России.

Ранее KP.RU сообщила, что 12 ноября этот же американский разведчик совершил облет Калининградской области. По данным авиадиспетчерских служб, самолет находился на высоте около десяти километров и выполнял полет над территорией Литвы, Польши и нейтральными водами Балтийского моря. Это был уже второй подобный вылет за неделю.