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НовостиЗдоровье13 ноября 2026 10:07

Сколько лапши быстрого приготовления можно съесть за месяц: ответ врача

Врач Маматов: Лапшу быстрого приготовления лучше ограничить до пары раз в месяц
Анастасия ПИГИНА
Врач посоветовал не использовать весь пакетик приправы, чтобы уменьшить количество соли.

Врач посоветовал не использовать весь пакетик приправы, чтобы уменьшить количество соли.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Лапшу быстрого приготовления можно иногда включать в рацион, но делать ее привычным обедом или ужином не стоит. Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, как часто можно есть дошираки. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Для организма важнее общий рацион. Если лапша появляется время от времени, это совсем не то же самое, что есть ее несколько раз в неделю вместо полноценной еды», – поделился Маматов.

Главная проблема такой лапши – большое количество соли и высокая степень переработки. Кроме того, в ней недостаточно разнообразных питательных веществ. Если есть ее несколько раз в неделю, можно превысить норму потребления натрия, что негативно отразится на здоровье. При этом редкое употребление на фоне сбалансированного питания не повод для беспокойства.

Маматов посоветовал не использовать весь пакетик приправы, чтобы уменьшить количество соли. Также лапшу можно дополнить яйцом, курицей или рыбой и овощами. Врач отметил, что при разнообразном рационе такую лапшу допустимо есть несколько раз в месяц.

Ранее диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему не стоит полностью исключать из рациона ультрапереработанные продукты.