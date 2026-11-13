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НовостиВ мире13 ноября 2026 9:58

Хакеры атаковали немецкую компанию, производящую разведывательные БПЛА для ВСУ и Бундесвера

Der Spiegel: хакеры атаковали немецкого производителя дронов Quantum Systems
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Der Spiegel: хакеры атаковали немецкого производителя дронов Quantum Systems

Der Spiegel: хакеры атаковали немецкого производителя дронов Quantum Systems

Фото: REUTERS.

Хакеры совершили кибератаку на немецкую компанию Quantum Systems, специализирующуюся на производстве беспилотников, которые поставляются украинским войскам и состоят на вооружении Бундесвера. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, злоумышленникам удалось скомпрометировать сервер обновлений компании и разместить там вредоносный код, замаскированный под легитимное обновление программного обеспечения для планирования полетных заданий. Данный софт используется для управления разведывательными дронами Vector (в Бундесвере они эксплуатируются под названием Falke).

Как отмечается, зараженное обновление успело загрузиться на серверы немецкой армии и других клиентов компании, однако на сами летательные аппараты вредоносное ПО не попало. В руководстве Quantum Systems сообщили, что в настоящее время угроза полностью устранена, безопасность операторов и конечных пользователей не нарушена, а беспилотники полностью готовы к дальнейшей эксплуатации.

Накануне стало известно, как 15 долларов помогли хакерам вывести 2,5 млн долларов с биржи Binance. Они применили функцию, помогающую обычным пользователям.