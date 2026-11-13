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НовостиПолитика13 ноября 2026 10:07

ВС России за неделю поразили 15 сухогрузов, доставлявших вооружение ВСУ

Минобороны отчиталось об успехе нанесения ударов
Людмила МИТРОХИНА
ВС России за неделю поразили 15 сухогрузов, доставлявших вооружение ВСУ

ВС России за неделю поразили 15 сухогрузов, доставлявших вооружение ВСУ

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В течение недели на Украине поражены 15 сухогрузов, которые доставляли вооружение и технику в интересах ВСУ. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении от военного ведомства в официальном канале в «Максе».

Напомним, киевский режим часто использует сухогрузы для того, чтобы доставлять вооружение и технику для нужд ВСУ со стран Запада. Именно поэтому российские военные нарастили число ударов по портовой инфраструктуре и сухогрузам Украины. Подчеркивается, что ВС РФ наносят удар только по военным целям. В Кремле назвали провокацией заявления Запада о том, что якобы РФ наносит удары неизбирательно.