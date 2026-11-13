ВС России за неделю поразили 15 сухогрузов, доставлявших вооружение ВСУ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В течение недели на Украине поражены 15 сухогрузов, которые доставляли вооружение и технику в интересах ВСУ. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении от военного ведомства в официальном канале в «Максе».

Напомним, киевский режим часто использует сухогрузы для того, чтобы доставлять вооружение и технику для нужд ВСУ со стран Запада. Именно поэтому российские военные нарастили число ударов по портовой инфраструктуре и сухогрузам Украины. Подчеркивается, что ВС РФ наносят удар только по военным целям. В Кремле назвали провокацией заявления Запада о том, что якобы РФ наносит удары неизбирательно.