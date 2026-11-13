ВС России за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов Фото: Дмитрий СТЕШИН.

В течение недели Вооружённые силы (ВС) России нанесли два массированных и 12 групповых ударов на целям, расположенным на Украине. По данным Минобороны, в результате были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.

Удары также пришлись по цехам производства и местам хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотники, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

За неделю, как уточнили в Минобороны, ВС РФ поразили 15 сухогрузов, которые доставляли вооружение и технику в интересах противника.

Массированные удары российских войск по военной инфраструктуре Украины являются ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. В Минобороны неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданского населения.